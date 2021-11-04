مصر.. وزير الري يعلق على حديث رئيس الوزراء البريطاني حول اختفاء مدن الإسكندرية

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة المناخ باسكتلندا، عن اختفاء مدن مثل الإسكندرية بسبب التغير المناخي يعد جرس إنذار.

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وأوضح الوزير المصري: "قمنا بحماية 118 كيلو متر، ونعمل على حماية نفس المساحة في المستقبل، مبينا أن التغيرات المناخية تحدث في أوقات متفرقة، ودول متفرقة، حيث تسبب سيل 2014، في إحداث خسائر جسيمة في سيناء، ومن بعدها حدث في 2015 في غرب الدلتا ثم 2016 في رأس غارب ولكن في الوقت الحالي لم تحدث أزمات كبيرة نتيجة حدوث ذلك".

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إزالة المخلفات والتعديات على الأراضي الزراعية تسهل تصريف المياه عند حدوث أي سيل أو ظواهر طبيعية لافتا إلى أن مصر تستعد لتحجم قيام هذه الظواهر التي لن تحدث قريبا ولكن لن تنتظر الدولة حدوث هذا الوقت، مبينا أن الدولة أنشأت 1450 منشأة للحماية من السيول.

وأوضح وزير الري والموارد المائية، أنه جرت إزالة التعديات على مخرات السيول ويتم صيانة المخرات كل عام تحسبا لأي سيل مبينا أن دولة عمان شهدت أمطار قوية من فترة وتسببت في خسائر وتحاول مصر تجنب أي خسائر مبينا أن الدولة منذ سنتين حذرت المواطنين لوجود أمطار قوية وطالبت الموظفين بالجلوس في المنازل لذا فإن الدولة دائما مستعدا لتقليل الخسائر والتصدي لأي أحادث تؤثر على سير حياة الأشخاص لافتا إلى أن السيول قد تحدث كل 100 سنة ولكن على الدولة الاستعداد لهذا الأمر دائما.

المصدر: الوطن