السيسي يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في قمة المناخ

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، في مدينة غلاسكو .

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وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة السيسي في قمة المناخ تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

المصدر: اليوم السابع