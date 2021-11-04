بوحبيب: لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية

شدد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، على أن "لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال بوحبيب: "لا يجوز تأثر العلاقات بأي مواقف فردية ووجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري للحكومة"، مشددا على أن "أي إشكالية بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والسعودية لا بد أن تحل بالحوار والتنسيق وفق ميثاق جامعة الدول العربية".

وأضاف: "لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب كي يكونوا إلى جانبه في ظروف الصعبة، وأي تباعد عنه ستكون له انعكاسات سلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشقاء"، مؤكدا "أننا واثقون بأن ما حصل يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة. لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للاساءة إلى أي دولة".

المصدر: "ليبانون ديبايت"