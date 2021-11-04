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الخارجية اللبنانية تدين محاولة الاعتداء على السعودية

أخبار العالم العربي

الخارجية اللبنانية تدين محاولة الاعتداء على السعودية
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية".

وقالت الخارجية في بيان: "ندين ونستنكر المحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية".

وأكدت "تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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