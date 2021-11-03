مغربي يقتل 3 من أفراد عائلته

أكدت مصادر مطلعة، أن مغربيا أقدم على إطلاق النار على أفراد من عائلته من بندقية صيد، ما أدى إلى مقتل 3 منهم في دوار أولاد بوريا، بجماعة النخيلة في إقليم سطات غرب البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن "السلطات الأمنية بالمنطقة فتحت تحقيقا قضائيا للوقوف على ملابسات الحادث".

وأوضحت، أن "المشتبه فيه أطلق الرصاص على زوجته وأخيه وابن شقيقه، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي بمركز لولاد بوريا من إيقافه، وحجز السلاح الناري".

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه بالحجز، للاستماع إليه تمهيديا بخصوص إقدامه على فعله الجرمي، فيما رجحت مصادر أن يكون "ما وقع راجع إلى خلافات حول تقاسم الإرث".

المصدر: "هسبريس"