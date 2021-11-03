وزارة الأوقاف الأردنية تؤكد استئناف رحلات العمرة برا وإصدار أول تأشيرة

أعلن مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن، مجدي البطوش، أن "الجانب السعودي أبلغ الوزارة بالسماح للمواطنين الأردنيين بأداء مناسك العمر برا".

وقال، إنه "جرى إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني برا".

ودعا البطوش، إلى "الالتزام واتباع البروتوكول الصحي المحددة من قبل الجهات السعودية من حيث تلقي جرعتي لقاح كورونا وارتداء الكمامات، وعدم مخالفة ذلك"، موضحا أن "المعتمرين الأردنيين الراغبين بأداء مناسك العمرة يمكنهم التقدم للحصول على التأشيرات عبر الطرق المعتادة مباشرة، وعبر شركات الحج والعمرة الأردنية".

من جهته، أكد الناطق باسم شركات الحج والعمرة كمال أبو ذياب، أن "السماح بالعمرة برا للأردنيين يسهم في تقليل التكاليف عليهم مقارنة بالرحلات الجوية، وهذا ما يتناسب مع الأوضاع المادية للمواطنين".

وقال: "شركات الحج والعمرة ستعود لفتح مكاتبها والبدء بتسيير رحلات برية"، متوقعا أن "تكون هذه الرحلات ضمن حدودها الدنيا في المرحلة الأولى"، مبينا أن "السماح بالعمرة برا سينعكس على قطاع النقل بشكل عام بعد توقفه عن العمل على مدار عامين".

وأضاف: "من المتوقع أن تبدأ الشركات بتسيير رحلاتها قبل الـ15 من نوفمبر الحالي، إذ بلغ عدد المعتمرين خلال موسم 2019، نحو 200 ألف معتمر ومعتمرة".

المصدر: "وكالة بترا" + "المملكة"