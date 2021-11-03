التحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، مقتل 145 عنصرا من قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب بشرق العاصمة صنعاء.

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وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، إن قواته نفذت "32 عملية استهداف لآليات وعناصر" تابعة للحوثيين في منطقتي الجوبة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مأرب والكسارة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب المدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا".

والثلاثاء أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أنها باتت "على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات"، مضيفا: "لن نتردد في المضي قدما نحو تحرير ما تبقى".

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

وأوقعت المعارك منذ فبراير، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب، مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "واس" + وكالات