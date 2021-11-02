التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه جازان جنوب غربي السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه جازان"​​​.

#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه جازان.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 2, 2021

وكان التحالف أعلن عن مقتل 115 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الثلاثاء، بغارات جوية قرب مدينة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب.

وأوقعت المعارك منذ فبراير، حينما كثف الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب، مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.







المصدر: "واس" + RT