الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقتل 3 أشخاص بقصف تعز

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة "أنصار الله" الحوثية بتنفيذ قصف أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة والتي تعمل من الرياض، الثلاثاء، عن مصدر محلي أن "المليشيات استهدفت بشكل مباشر سيارة تقل ركاب بقرية الأشعاب بمديرية جبل حبشي مما تسبب باستشهاد 3 مدنيين... وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة وتم إسعاف المصابين للعلاج".

وسبق أن تحدثت وسائل الإعلام الحكومية عن مقتل 3 أطفال من أسرة واحدة وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم طفل، السبت، جراء قصف اتهمت بتنفيذه الحوثيين استهدف حي جامع الخير في شارع الكمب شرق مدينة تعز.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام نزاعا عسكريا سياسيا بين الحوثيين وقوى متحالفة معهم من جهة، وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: "سبأ" + وكالات