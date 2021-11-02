مصدر بالجامعة العربية لـ"النهار" اللبنانية: الكرة في ملعب لبنان لحل أزمته مع السعودية ولسنا مع عزله

اعتبر مصدر دبلوماسي رفيع في جامعة الدول العربية لصحيفة "النهار" اللبنانية أن "أي اتصالات لخفض مستوى التوتر في الأزمة بين لبنان والسعودية يجب أن تبدأ من المربع الرسمي اللبناني".

وقال المصدر في تصريحات خاصة للصحيفة، إن "السلطات اللبنانية تتحمل مسؤولية عدم التعامل بحصافة (حكمة) وسرعة مع أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، حتى لو أنها سبقت توزيره".

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وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل لهذه الأزمة الدبلوماسية، قال: "الكرة في ملعب لبنان الرسمي"، مطالبا لبنان بـ"كلام واضح وأفعال لمحاولة احتواء الأزمة".

واعتبر أن "حزب الله بات مسيطرا على القرار اللبناني، وهذا مربك للجميع".

وأضاف: "الجميع يريدون مساعدة لبنان لكن ارتهان القرار اللبناني لإرادة حزب الله يصعب على أصدقاء لبنان المبادرة إلى مساعدته".

وأردف قوله: "الجامعة العربية لا تؤمن بفكرة عزل لبنان أو التخلي عنه إطلاقا، بل على العكس، نحن نواكب لبنان ونسعى إلى مساعدته بقدر ما نستطيع، ولسنا في وارد عزله إطلاقا. لكن العلاقات بين الدول تأخذ أحيانا منحى فيه نوع من التشدد، وهذا التشدد وارد ويحصل، ولاحقا حين تهدأ الأمور يتم التراجع عن هذا التشدد".

وأضاف: "لكن حتى نبدأ في التعامل مع هذه الأزمة لا بد من أن يكون هناك كلام واضح وعملي من الجانب اللبناني. كلام وأفعال".

المصدر: "النهار"