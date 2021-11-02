"الدفاع والأمن القومي" المصري يعلق على جريمة الإسماعيلية البشعة

انتقدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مصر بمجلس الشيوخ أمل رمزي، جريمة القتل البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بإقدام شاب على فصل رأس مواطن في أحد الشوارع الرئيسية.

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وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انحدار وتدهور القيم المجتمعية سبب رئيسي في وقوع مثل هذه الجرائم البشعة، التي لا تصدقها الأذهان، وتقف أمامها مشاعر المتفرجين المتبلدة في الدفاع عن المجني عليه ومحاولة السيطرة على الجاني قبل ارتكابه الجريمة القاسية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بانتظار نتائج التحقيقات حول الواقعة، وتطبيق أشد العقوبة، مناشدة المواطنين باللجوء للقانون قبل اتخاذ أي من التصرفات المخالفة والمنافية لطبيعة المجتمع سواء الدينية أو العقائدية، التي حرمت سفك الدماء بهذه الطريقة المشينة.

كما ناشدت رمزي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة إحكام الرقابة على الفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل تداول المواطنين لفيديو الواقعة المشينة، وتركها تفزع الأطفال والصغار وتنشر صورة سلبية عن طبيعة الشعب المصري.

المصدر: الوطن