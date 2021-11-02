الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي نحو العاصمة

أعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين.

يتبع...