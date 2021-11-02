مكتب السيستاني ينفي تدخل المرجع الأعلى في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية
Reuters
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نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، تدخل المرجع بمباحثات تشكيل الحكومة العراقية.
وذكر في تصريح نشره الموقع الرسمي، أن "المرجعية الدينية العليا ليست طرفا في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".
وأضاف: "لا أساس من الصحة بتاتا لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: RT
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