البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى "ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر".

وأكدت الوزارة البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك "منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأية مخاطر، وحرصا على سلامتهم".

يتبع..

المصدر: وزارة خارجية البحرين