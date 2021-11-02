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نشطاء يرصدون تحليقا لمروحية "التمساح" الروسية شمالي سوريا (فيديو)

أخبار العالم العربي

نشطاء يرصدون تحليقا لمروحية
Sputnik
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ظهرت مجددا في مقطع فيديو مروحيات روسية ضاربة من طراز التمساح "كا – 52" بالقرب من بلدة الباب بمحافظة حلب في سوريا.

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مصادر: القوات الروسية تنفذ تدريبات شمال شرق سوريا وسط تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية
مصادر: القوات الروسية تنفذ تدريبات شمال شرق سوريا وسط تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية

وكانت وكالة أنباء "سبوتنيك" قد نقلت عن مصادر ميدانية أن القوات الروسية نفذت تدريبات في ريف محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا، وسط استنفار عسكري على خلفية تهديدات تركيا بشن عملية جديدة في المنطقة.

وذكرت هذه المصادر أن المروحيات القتالية التابعة للجيش الروسي أجرت تدريبات مكثفة بدأت يوم الأحد الماضي في منطقة تل تمر بشمال غرب الحسكة.

وأوضحت المصادر أن المناورات العسكرية الجوية الروسية تأتي ضمن مساعي موسكو في الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار الأمن والأمان في مناطق التماس بين الفصائل الكردية الموالية للجيش الأمريكي من طرف، والتركمانية المتحالفة مع الجيش التركي من الطرف الآخر.

المصدر: سبوتنيك + militarycolumnist

 

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