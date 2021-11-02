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الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

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الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء
Reuters BANDAR ALGALOUD / COURTESY OF SA
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز
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دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل.

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وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم (الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ (بالتقوبم الهجري)، حسب تقويم أم القرى".

المصدر: "واس"

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