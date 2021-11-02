وفاة أمير سعودي شاب

توفي، اليوم الثلاثاء، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

انتقل الى رحمة الله آخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 💔

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى



اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته

ان لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/ZqQ45SWymT — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) November 1, 2021

ونعى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الراحل قائلا: «"لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر وارحم أخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، ياطيبك وياكبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور

ياطيبك وياكبر فقدك💔

إنا لله وإنا اليه لراجعون .. pic.twitter.com/jPzKSkUOAU — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 1, 2021

والراحل هو ابن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة العربية السعودية، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

المصدر: RT