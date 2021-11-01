مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة
Reuters AA/AB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn2j
سجلت وزارة الصحة المصرية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة بالمرض يوم الاثنين.
وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاع في الإصابات والوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 933 إصابة و59 وفاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 331968، من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها و18711 حالة وفاة".
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.