مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة بالمرض يوم الاثنين.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاع في الإصابات والوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 933 إصابة و59 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 331968، من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها و18711 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"