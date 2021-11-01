هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة التحرير الجزائرية.

وأعرب هنية في رسالته عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بثورة التحرير في الجزائر، قائلا إن "الشعب الفلسطيني يقف في هذه الذكرى المجيدة وقفة إجلال وإكبار، ويستحضر باعتزاز تضحيات رجالها الأبطال وشهدائها الأبرار، ويقتبس من بطولاتهم معاني المقاومة والتضحية والصمود، وهو يواجه احتلالا غاشما، ويتعرض يوميا لأبشع الجرائم ضد أرضه ومقدساته".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في رسالته أن "الشعب الفلسطيني اليوم يستلهم من هذه الثورة التحريرية المباركة معالم الطريق في مشروع نضاله نحو تحرير الأرض والمسرى والأسرى، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وعبر هنية في ختام رسالته عن "عميق اعتزاز الحركة وتقديرها لدور الجزائر التاريخي والمشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن الدائم مع قضيته العادلة، ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني".

المصدر: RT