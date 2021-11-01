مكتب ميقاتي: أمير قطر سيوفد وزير خارجيته لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية

ذكر مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي إرسال وزير خارجية بلاده إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية.

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وذكر مكتب ميقاتي، في بيان، أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية على هامش مؤتمر الأم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم حيث "جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأفاد البيان بأن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه "سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية".

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، حسب البيان، عن شكره لأمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان".

2/10 وفي هذا الاطار التقى الرئيس ميقاتي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء اكد امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا ...@TamimBinHamadpic.twitter.com/EcQQz8RtwQ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

المصدر: RT