ميقاتي يؤكد خلال لقائه أمير قطر ونظيره الكويتي حرص لبنان على "معالجة كل الثغرات"

التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش قمة "كوب 26" المناخية، أمير قطر ونظيره الكويتي، مؤكدا "حرص لبنان على علاقته مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة".

وأجرى ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية، تناولت الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها، حيث اجتمع مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وخلال اللقاء أكد ميقاتي "حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوّة والتعاون".

بدوره أكد رئيس وزراء الكويت "حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي"، مشددا على أن "لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية".

4/10 كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث أكد له "حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة اي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون" ... pic.twitter.com/t7ET8b4K0E — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه ميقاتي أنه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة بدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة ولا سيما معالجة الأزمة اللبنانية - الخليجية.

وقد شكر ميقاتي أمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان".

2/10 وفي هذا الاطار التقى الرئيس ميقاتي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء اكد امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا ...@TamimBinHamadpic.twitter.com/EcQQz8RtwQ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

هذا واجتمع ميقاتي مع مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وبحث معه في دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والخطوات الحالية والمتوقعة في هذا الصدد.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التي أكدت أن "صندوق النقد عازم على مساعدة لبنان للنهوض من ازمته الحالية"، معتبرة أن "خطة التعاون التي يجري العمل عليها تشكل فرصة يجب إنجاحها من كل المعنيين لأنها باب الحل الوحيد المتاح".

8/10 وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ...@KGeorgievapic.twitter.com/TKaHo0c0oX — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

المصدر: RT