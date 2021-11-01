 
مباشر
عاجل
وزير خارجية لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

التحالف العربي يقول إنه دمر موقعين للصواريخ الباليستية شمالي اليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يقول إنه دمر موقعين للصواريخ الباليستية شمالي اليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmyg

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.

وقال التحالف في بيان إنه "تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران"، مشيرا إلى أن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين".

وأعلن "أننا حيدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا