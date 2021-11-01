التحالف العربي يقول إنه دمر موقعين للصواريخ الباليستية شمالي اليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmyg
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.
وقال التحالف في بيان إنه "تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران"، مشيرا إلى أن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين".
وأعلن "أننا حيدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.