محمد علي الحوثي: تحاورنا مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام ولم نصل لنتيجة

كشف القيادي في "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، عن حوار طويل لجماعته مع السعودية في إطار الأزمة في اليمن، لافتا إلى أن الحوار كان بدون نتيجة.

وقال الحوثي في تغريدة نشرها بصفحته على "تويتر": "الجمهورية اليمنية (يقصد حكومة صنعاء) استمرت في حوار مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام و لم تصل لنتيجة سلام".

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وأضاف: "لأن نظرة المملكة العربية السعودية للحوار مع الجمهورية اليمنية طوال تلك الفترة كانت استكشافية فقط"، حد قوله.

وتساءل القيادي الحوثي في تغريدته عما إذا كانت السعودية "ستكرر هذا الأسلوب (التحاوري) مع دول أخرى؟".

المصدر: RT