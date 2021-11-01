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هزة أرضية تضرب جنوب تونس

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب جنوب تونس
أرشبف
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قال معهد الأرصاد الجوية في تونس إن هزة أرضية بقوة 4.2 سجلت ببلدة دقاش بمحافظة توزر بجنوب البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر.

وأضاف المعهد اليوم الاثنين، في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الهزة وقعت في الساعة 5:33 صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر: RT

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