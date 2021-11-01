هزة أرضية تضرب جنوب تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmxk
قال معهد الأرصاد الجوية في تونس إن هزة أرضية بقوة 4.2 سجلت ببلدة دقاش بمحافظة توزر بجنوب البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر.
وأضاف المعهد اليوم الاثنين، في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الهزة وقعت في الساعة 5:33 صباحا بالتوقيت المحلي.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.