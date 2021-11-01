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خلال رحلة بحرية.. طفلة صحبة الأمير عبد العزيز بن فهد تخطف أنظار السعوديين (صور)

أخبار العالم العربي

خلال رحلة بحرية.. طفلة صحبة الأمير عبد العزيز بن فهد تخطف أنظار السعوديين (صور)
الأمير عبد العزيز بن فهد
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لفتت فتاة صغيرة برفقة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، في رحلة بحرية، أنظار السعوديين.

وانتشرت صور الأمير عبد العزيز صحبة ابنته الأميرة، الجوهرة الصغيرة، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء نزهة بحرية في شواطئ مدينة جدة، على متن اليخت الخاص به قبل غروب الشمس.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين الذين دعوا الله له ولابنته بأن يحفظهما.

والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الأصغر من أبناء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، مواليد (16 أبريل 1973)، وشغل سابقا مناصب مهمة في المملكة مثل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ورئيس ديوان مجلس الوزراء.

المصدر: RT

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