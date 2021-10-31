اشتيه يطالب حكومة إسكتلندا بالاعتراف بفلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الحكومة الإسكتلندية، بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

وشدد اشتيه خلال لقائه أعضاء في البرلمان الإسكتلندي، ورؤساء لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني على أهمية اعتراف إسكتلندا بفلسطين، "وذلك لحماية حل الدولتين من التلاشي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

كما استعرض اشتيه "آخر المستجدات والوضع السياسي العام، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء فلسطين، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى مخططات تهويد القدس وتهجير السكان، واستمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة" حد قوله.

المصدر: "معا"