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الأردن.. قرارات جديدة تشمل السوريين لتسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة

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الأردن.. قرارات جديدة تشمل السوريين لتسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة
Reuters
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قرر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة وبهدف رفد الاقتصاد الأردني في كافة ‏القطاعات، وخاصة القطاع السياحي.

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وقرر الفراية، السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة، بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.

كما قرر الوزير السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى ‏موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج ‏سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد، مع وجود ‏ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.

كما قرر رفع القيد عن استقبال رعايا البانيا ومولدافيا(مولدوفا) و"بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول ‏من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول، دون الحاجة الى ‏موافقة مسبقة من قبلنا".

وقرر الوزير الأردني، السماح للمجموعات السياحية من نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، باكستان، ‏بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل ‏عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ‏ضمن مينافست معتمد، مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.‏

المصدر: عمون

 

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