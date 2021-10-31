الأردن.. قرارات جديدة تشمل السوريين لتسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة
قرر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اتخاذ قرارات جديدة لغايات تسهيل اجراءات الدخول إلى أراضي المملكة وبهدف رفد الاقتصاد الأردني في كافة القطاعات، وخاصة القطاع السياحي.
وقرر الفراية، السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة، بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.
كما قرر الوزير السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد، مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
كما قرر رفع القيد عن استقبال رعايا البانيا ومولدافيا(مولدوفا) و"بحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول، دون الحاجة الى موافقة مسبقة من قبلنا".
وقرر الوزير الأردني، السماح للمجموعات السياحية من نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، باكستان، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من وإلى البلاد ضمن مينافست معتمد، مع وجود ضمانات المغادرة من قبل المكاتب السياحية.
المصدر: عمون
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