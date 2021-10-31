 
مباشر

المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة

أخبار العالم العربي

المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmnn

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وأكد بيرتيس على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أنه التقى حمدوك قبل قليل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السودانية المدنية التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري في حالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وتابع المبعوث الأممي: "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا