"الجهاد الإسلامي" تتحدث عن "وعد جازم" من مصر

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" أنها تلقت وعدا من مصر بخصوص تسهيل حركة السفر عبر معبر رفح.

ونقلت وكالة "الوطنية" الفلسطينية عن عضو المكتب السياسي لـ"الجهاد الإسلامي" نافذ عزام، قوله في حوار إذاعي اليوم الأحد إن وفد الحركة برئاسة أمينها العام، زياد النخالة، وخلال اجتماع عقده أمس في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، تلقى "وعدا جازما بتخفيف معاناة المسافرين عبر معبر رفح وزيادة أعدادهم وتسهيل طريق السفر".

وصف عزام الاجتماع بأنه كان إيجابيا وتناول معظم الملفات الفلسطينية العالقة، على رأسها المصالحة الفلسطينية ووقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مضيفا أن وفد "الجهاد الإسلامي" لمس "تجاوبا مع كل ما طرحته الحركة حول الأوضاع الفلسطينية".

المصدر: "الوطنية"