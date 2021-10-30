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السعودية تدين بـ"أشد وأقسى" العبارات التفجير في عدن

أخبار العالم العربي

السعودية تدين بـ
Reuters HALED ABDULLAH
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دانت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأحد، بـ"أشد وأقسى" العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".

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وعبرت الوزارة عن "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول"، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

المصدر: الخارجية السعودية

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