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مصر تدين التفجير الذي استهدف محيط مطار عدن في اليمن

أخبار العالم العربي

مصر تدين التفجير الذي استهدف محيط مطار عدن في اليمن
Globallookpress
علم مصر
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أعربت مصر عن إدانتها للتفجير الذي استهدف محيط مطار عدن الدولي في اليمن، والذي راح ضحيته 12 قتيلا، مؤكدة تضامنها الكامل مع اليمن.

وقالت السلطات المصرية في بيان لها، إنها  "تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".

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وأضافت أنها "تعرب عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وتابعت أنها "تؤكد على تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

المصدر: RT

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