سوريا.. 7 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 43146 حالة.

وحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2560 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 26288.

المصدر: "سانا"