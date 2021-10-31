 
مباشر

سوريا.. 7 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. 7 وفيات و260 إصابة جديدة بكورونا
Reuters CK/mos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmkw

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 43146 حالة.

وحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2560 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 26288.

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا