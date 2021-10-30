المغرب.. انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب "العدالة والتنمية"

انتخب المؤتمر الاستثنائي لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي، مساء السبت، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمينا عاما جديدا للحزب.

وحصل بنكيران على 1012 صوتا مقابل 221 صوتا لعبد العزيز العماري و15 صوتا لعبد الله بوانو.

وجاء انتخاب بنكيران بعدما صوت أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب ضد مقترح الأمانة العامة للحزب بتأجيل المؤتمر لمدة سنة.

وكان بنكيران قد أعلن في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رفضه قرار الأمانة العامة المستقيلة والمجلس الوطني للحزب بعقد المؤتمر العادي للحزب بعد سنة من المؤتمر الاستثنائي.

وحمل بنكيران الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني مسؤولية الهزيمة المدوية للحزب في انتخابات الأخيرة.

وقال إن "النتائج التي حصلنا عليها يمكن أن أعتبرها واردة لأن الديمقراطية هكذا، لكن الأمر لا يتعلق بالنتائج فقط، إذ هناك أمور أخرى رافقت النتائج جعلتنا نشعر بأننا أصبحنا مظلومين في هذه البلاد، وخرجنا ولم يتأسف علينا أحد".

المصدر: "هسبريس"