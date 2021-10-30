السعودية: أولويتنا دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودون ذلك لن يكون هناك استقرار

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تزال متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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وقال بن فرحان، في حديث لقناة "العربية" مساء اليوم السبت، إن أولوية السعودية تتمثل في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشددا: "دون ذلك لن يكون هناك استقرار حقيقي".

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط توقعات بعض المسؤولين لانضمام السعودية قريبا إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

وأكدت السعودية مرارا عقب ذلك الإصرار على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في إطار حل الدولتين وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

المصدر: "العربية" + وكالات