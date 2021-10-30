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البعثة الأممية في ليبيا تدعو لتعديل قانون الانتخابات

أخبار العالم العربي

البعثة الأممية في ليبيا تدعو لتعديل قانون الانتخابات
Reuters /FW1F/Jan Harvey
علم ليبيا
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قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.

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وأوضحت البعثة في بيان أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها... فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".

كما دعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأصدر مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.

وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات.

المصدر: "رويترز"

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