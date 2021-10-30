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السعودية: ليست هناك أزمة مع لبنان وسندعم الجهود لإصلاح شامل يعيده إلى العالم العربي

أخبار العالم العربي

السعودية: ليست هناك أزمة مع لبنان وسندعم الجهود لإصلاح شامل يعيده إلى العالم العربي
Reuters AZIZ TAHER
سفارة السعودية في بيروت.
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اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن "التوتر الحالي في العلاقات مع لبنان ليس أزمة"، مؤكدا دعم المملكة لإصلاح شامل هناك.

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وقال بن فرحان، في حديث لقناة "العربية"، مساء السبت، إنه "ليست هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران".

وأوضح بن فرحان أن هيمنة "حزب الله" على النظام السياسي في لبنان أمر يثير قلقا لدى المملكة و"يجعل التعامل معه غير ذي جدوى".

وأشار إلى أن السعودية لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئا، لكن المملكة ستدعم أي جهود لإصلاح شامل "يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي"، مبينا أن الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن الملف اللبناني.

المصدر: "العربية" + وكالات

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