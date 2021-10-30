لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر ثالث بنيران القوات المسلحة اليوم والشرطة تنفي

أعلنت لجنة أطباء السودان أن حصيلة القتلى بنيران القوات المسلحة في مظاهرات اليوم ارتفعت إلى 3 أشخاص، فيما نفت الشرطة السودانية إطلاق النار على المتظاهرين.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك": "ارتقت روح شهيد ثالث لهذا اليوم (شاب 19 سنة) بمستشفى الأربعين بعد تعرضه لرصاص حي بالصدر من قبل مليشيات المجلس العسكري الانقلابي".

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وأضافت أنه تم نقل العديد من المصابين إلى مستشفى الأربعين ومستشفيات أخرى بالعاصمة والأقاليم، سيتم حصرها ونشرها لاحقا.

من جهة أخرى، نقل التلفزيون السوداني عن الشرطة السودانية نفيها إطلاق النار باتجاه المتظاهرين.

وأضاف أن "الشرطة أكدت أن أحد عناصرها تعرض لطلق ناري".

المصدر: RT + "رويترز"