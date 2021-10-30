وزراء في حكومة السودان الانتقالية يتوجهون ببيان للجيش والقوات الأمنية

دعا وزراء الحرية والتغيير في الحكومة الإنتقالية السودانية في بيان اليوم السبت، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بأن "لا يستجيبوا لأوامر قيادات تحمي مصالحها الشخصية لا مصلحة الوطن".

وجاء في البيان: "نخاطبكم نحن وزراء الحكومة الإنتقالية ونثمن ونحترم دوركم في حماية الوطن وصون وحدة وسيادة أراضيه وقوفا في الثغور وسدا أمام أي عدوان أجنبي وحماية أراضيه".

وقال الوزراء إن من استولوا على السلطة في البلاد "يستهترون بمكاسب الشعب ويتلاعبون بأمنه عبر خرقهم للشرعية، لا حرصا على المصلحة الوطنية التي أسستها الوثيقة الدستورية، بل بسبب المصالح ومخاوفهم الذاتية".

وأشار البيان إلى أن "قطع الإتصالات يشكل أبلغ صور هذا الاستهتار، فالإتصالات تخدم أغراضا إنسانية، إسعافية وحيوية مهمة".

واعتبر البيان أن "إحتلال مواقع الإتصالات بقوة السلاح جريمة ينبغي توصيفها وتعريفها ضمن جرائم التعدي على الشعوب، التي تهئ البلاد الى الفوضى".

كما دعا البيان "كل منتسبي القوات النظامية التي أسسها الشعب ومولها بماله الحر لحمايته، أن لا يستجيبوا لأوامر قيادات تحمي مصالحها الشخصية لا مصلحة الوطن، الذي خرقوا شرعيته الدستورية".

المصدر: RT