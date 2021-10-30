الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين في مأرب

أعلن الجيش اليمني، يوم السبت، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب.

وفي بيان له، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب".

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الحكومي استهدفت "طاقمين عسكريين"، محملين بتعزيزات للحوثيين، متابعا "إضافة إلى استهداف تجمعات لها في مواقع متفرقة جنوب مأرب".

وأضاف أن "عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، نفذوا كمينا استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".

وأمس الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها تمكنت من إحراز تقدم ميداني جديد اثر معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في مأرب.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة على الجيش اليمني وقبليين موالين له شمال غربي مديرية الجُوبة جنوب مأرب، تمكنت خلالها من السيطرة على قرية السودة ومنطقة الجرشة.

المصدر: وكالات