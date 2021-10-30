الأردن يسجل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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سجل في الأردن الأحد 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 11028، فيما بلغت الإصابات 860818.
وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1372 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 829089، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 20701.
المصدر: "عمون"
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