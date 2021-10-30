عباس يعلن حالة الطوارئ لثلاثين يوما في الأراضي الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وبدأت فلسطين في فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

المصدر: وكالة "معا"