الصحة المصرية تكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في البلاد

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان في مصر، عن أن عدد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا في البلاد وصل إلى 25 مليون مواطن.

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ولفت المصدر إلى أن "هناك توجيهات بالتوسع في مراكز تطعيم لقاح كورونا وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، حيث أنه لن يدخل أي موظف جهة حكومية دون أخذ لقاح كورونا"، مشيرا إلى أنه في حال عدم أخذ اللقاح سيتم إجراء مسحة كل 3 أيام للاطمئنان.

وأضاف المصدر، لصحيفة "الوطن"، أن وزارة الصحة والسكان لم تسجل أي أعراض جانبية للحاصلين على لقاح كورونا، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو احساس بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات و"لا صحة مرة أخرى لظهور أعراض جانبية خطيرة على متلقي اللقاح".

وتابع المصدر: "لا داع للقلق من أخذ لقاح كورونا، العالم كله خد اللقاح، ليه خايفين لحد دلوقتي، كل مازاد عدد المطعمين بلقاح كورونا كل ما كان هناك حد من انتشار العدوى، واللقاحات كلها آمنه وفعّالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين أيضا".

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة خروج 432 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277 ألفا و233 شخصا حتى اليوم.

المصدر: "الوطن"