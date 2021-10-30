سوريا تؤكد إصابة جنديين جراء هجوم إسرائيلي على مواقع في ريف دمشق

أعلنت سوريا أن اثنين من جنودها أصيبا اليوم السبت جراء هجوم صاروخي شنته إسرائيل على مواقع في ريف دمشق.

وأكدت الخارجية السورية في بيان نشرته على قناتها في تطبيق "تليغرام" سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".

وأوضح مصدر عسكري سوري للإعلام الرسمي أن إسرائيل في حوالي الساعة الـ11:17 من صباح اليوم أطلقت "رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وقعت الانفجارات في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.

ووفقا لبعض المراقبين والنشطاء، استهدف الهجوم إما مستودعات أو قافلة لأسلحة تابعة لـ"حزب الله".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة ضرب صاروخ موقعا وأعمدة دخان تتصاعد إثر الهجوم الإسرائيلي في محيط بلدة الديماس.

🇸🇾 🏴‍☠️ مـصـادر عـبـريــة



🇱🇧 القصف في دمشق أستهدف قافلة سلاح مخالفة للتوازن كانت متوجهة للبنان.



🇸🇾 🏴‍☠️ قصف إسرائيلي يستهدف اللواء 94 في منطقة الديماس ومناطق أخرى في محيط دمشق.



🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/9UokNamX0I — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) October 30, 2021

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذا الهجوم وقع في وضح النهار، خلافا عن سابقاته التي نفذت غالبا تحت غطاء الليل.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية