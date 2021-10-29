الجزائر.. ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بعد انخفاضها لأسابيع

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع الأيام الماضية التي لم تتجاوز فيها الإصابات 91، فيما رصدت أقل من 5 وفيات يوميا.

وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد قال في وقت سابق إن قرار رفع الحجر الصحي لا يعني نهاية وباء كورونا، محذرا من حدوث موجة رابعة للفيروس.

كما دعا بن بوزيد إلى ضرورة استمرار التلقيح، مشيرا إلى أن عملية التطعيم سارت بوتيرة جيدة خلال شهر يوليو المنصرم، "لتتراجع بمجرد انخفاض عدد الإصابات للأسف".

المصدر: RT