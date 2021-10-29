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تجمع المهنيين السودانيين يطالب بـ"إسقاط المجلس العسكري" وحل قوات الدعم السريع

أخبار العالم العربي

تجمع المهنيين السودانيين يطالب بـ
Reuters THO
احتجاجات السودان
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دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين إلى توجيه "ضربة مزلزلة للمجلس الانقلابي" خلال الاحتجاجات المرتقبة يوم غد السبت.

وقال التجمع في بيان إنه يدعو إلى "إسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية، وتقديم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة عن جرائمهم منذ 11 أبريل 2019".

وأضاف أنه "لا تفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي، وكل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر للتفويض من الشارع".

كما طالب التجمع بـ"الحل الفوري لجهاز أمن الإنقاذ وكل المليشيات المسلحة وعلى رأسها مليشيا الدعم السريع، وإعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة وفق عقيدة مهنية ووطنية هدفها حماية الوطن والدستور".

وشدد على ضرورة "إنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية للإرادة الحرة للسودانيين في العملية السياسية، وتحريضها للإضرار بمصالح الشعب السوداني وحقه في حكم نفسه".

يذكر أن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حل يوم الاثنين الماضي حكومة تقاسم السلطة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

المصدر: RT

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