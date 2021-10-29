"أ ف ب": مقتل 13 شخصا بينهم طفل جراء قصف منزل شيخ قبلي في مأرب

أكدت وكالة "فرانس برس" ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على منزل شيخ قبلي موال للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة مأرب، إلى 13 قتيلا، بينهم طفل.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤول عسكري حكومي يمني تأكيده أن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون استهدف منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي في مديرية الجوبة بجنوب مأرب مساء أمس، خلال اجتماع مع زعماء قبائل يقاتلون إلى جانب الحكومة اليمنية، ما خلف 13 قتيلا، بينهم طفل.

وأكد مصدر طبي محلي للوكالة صحة هذه الحصيلة.

ولم يتضح بعد مصير الشيخ عبد اللطيف نفسه.

وسبق أن أعلن وزير الاعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الارياني، سقوط 12 قتيلا جراء الهجوم، بينهم اثنان من أبناء الشيخ.

الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي منزل عبداللطيف القبلي نمران بصاروخ باليستي https://t.co/UpHA9Jqj7V — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 28, 2021

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد القتال في محافظة مأرب الاستراتيجية التي تمثل آخر معقل لقوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي في وسط البلاد.

أعلن الحوثيون مؤخرا عن محاصرتهم مدينة مأرب من عدة جهات، مشددين على أن سقوطها "مسألة وقت لا أكثر".

المصدر: "فرانس برس" + "سبأ"