مصر.. تكليف وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة ريثما تتماثل للشفاء

كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزير التعليم العالي خالـد عبد الغفار، القيام بأعمال وزارة الصحة، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الجمعة، قرار رئاسة مجلس الوزارء، رقم 2901 لسنة 2021، بشأن تولي الدكتور خالـد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي القيام مؤقتا بأعمال وزارة الصحة، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وجاء القرار بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد أصيبت بوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى لإجراء عملية قسطرة، فيما ربط المتابعون ذلك بتفجر قضية فساد كبري في وزارة الصحة.

وأصدرت النيابة العامة فى مصر بيانا أكدت فيه أن هناك تحقيقات تجري بملف فساد بوزارة الصحة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT