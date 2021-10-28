بريطانيا تتعهد بالعمل على إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن

تعهدت بريطانيا الخميس، بالاستمرار في دعم الجهود القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للحرب في اليمن المستمرة منذ قرابة سبع سنوات.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم خلال اتصال افتراضي مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، بينما ستستمر في العمل لإيجاد حل سلمي للصراع، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

بدوره، أكد بن مبارك على أهمية تنفيذ "اتفاق الرياض" لتوحيد الجهود في "مواجهة الحوثيين وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتقديم الخدمات لكافة أبناء اليمن".

وأضاف أن "الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها جماعة الحوثي بمأرب تهدد مستقبل عملية السلام"، مشددا على أن "أوهام الحوثيين بالسيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب لن تتحقق".

المصدر: وكالة "سبأ"