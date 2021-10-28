التحالف العربي يعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على جنوب غرب السعودية

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراضه حزمة من صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إحباط "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية في المملكة خمسة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه منطقة جازان.

#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر (5) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا تجاه جازان .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 28, 2021

وشدد التحالف على أنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية (للحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على المملكة.

المصدر: "واس" + RT