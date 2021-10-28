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التحالف العربي يعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على جنوب غرب السعودية

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التحالف العربي يعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على جنوب غرب السعودية
AP Amr Nabil
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراضه حزمة من صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إحباط "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية في المملكة خمسة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه منطقة جازان.

وشدد التحالف على أنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية (للحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على المملكة.

المصدر: "واس" + RT

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