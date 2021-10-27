المجلس الأعلى لقبائل غرب ليبيا يرد على منع قوات حفتر استقبال قبيلة القذاذفة للوفود الشعبية

أصدر المجلس الأعلى لقبائل الغرب الليبي بيانا يوم الأربعاء استنكر فيه التوجيهات الصادرة عن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بمنع قبيلة القذاذفة من استقبال الوفود الشعبية.

وقال المجلس إنه يستنكر التوجيهات الصادرة بعدم استقبال الوفود الشعبية التي تأتي لقبيلة القذاذفة في مدينة سرت لغرض التهنئة بخروج الأسرى ولم الشمل والدعوة للمصالحة الوطنية الشاملة والدعوة لإطلاق باقي السجناء السياسيين.

وكتبت قبائل المنطقة الغربية ومدنها في البيان: "نستنكر ونستهجن هذا الأسلوب الذي يفرق بين الأخوة الليبين".

وشددت على أن قبائل المنطقة الغربية لن يمنعها أحد من الذهاب إلى أي قبيلة في ليبيا وخاصة مدينة سرت المنكوبة من حلف الناتو ومكان استشهاد الأبطال الشرفاء في رتل العز، في إشارة لمكان مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي إبان أحداث فبراير 2011.

وتابع البيان: "نذكر الجميع أن قبائلنا الشريفة في كل ربوع ليبيا الحبيبة لن ترضى بهذا العمل وسوف نقف جميعا صفا واحدا كالبنيان المرصوص شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها ضد حلقات المؤامرة على ليبيا الحبيبة، فنحن شعب واحد ووطن واحد ومصير واحد".

وقالت وسائل إعلام ليبية إن قوات المشير خليفة حفتر في مدينة سرت منعت قبيلة القذاذفة من استقبال أي وفد اجتماعي يزيد عن 7 أشخاص.

قوات #حفتر في مدينة #سرت تمنع قبيلة القذاذفة من استقبال أي وفد اجتماعي يزيد عن 7 أشخاص. pic.twitter.com/mm6oRDPhEk — عين ليبيا (@EanLibya) October 27, 2021

المصدر: RT - ناصر حاتم